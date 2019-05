Pakistan zegt vrede te willen met India

Pakistan heeft laten doorschemeren vredesbesprekingen te willen openen met India, waar premier Narendra Modi zeer waarschijnlijk aan de macht blijft. Niettemin gaf de regering in Islamabad het buurland ook een waarschuwing door een rakettest met een Shaheen II te claimen. Dat is een ballistisch projectiel dat zowel met een conventionele als nucleaire lading doelen tot op bijna 2500 kilometer kan bereiken.

"Shaheen II is een zeer geschikte raket die als afschrikmiddel volledig tegemoetkomt aan Pakistans strategische behoeften voor het bewaren van de stabiliteit in de regio", liet de legerleiding donderdag weten, zonder direct te verwijzen naar de vijandige kernmogendheid India.

Daar begon ongeveer tezelfdertijd het tellen van de honderden miljoenen stemmen die de afgelopen weken zijn uitgebracht in de nationale verkiezingen. De nationalistische Hindoe-partij (BJP) van Modi is volgens de eerste resultaten op weg naar een eclatante zege en een absolute meerderheid in het lagerhuis. Daarvoor zijn 272 zetels nodig. De verwachting is dat de BJP dat aantal ruim gaat halen.