Pakistan wil rechter die Musharraf ter dood veroordeelde ontslaan

De Pakistaanse regering wil de rechter die oud-leider Pervez Musharraf ter dood veroordeelde ontslaan. Waqar Ahmad Seth was de voorzitter van de driekoppige rechtbank en hij zei bij de uitspraak dat „het lichaam van Musharraf moet in het openbaar hangen als hij sterft voor zijn executie”.

Vanwege die uitspraak heeft de regering aan het hooggerechtshof gevraagd om de rechter uit zijn functie te ontheffen. „Wij vinden dat een dergelijke rechter niet geschikt is om rechter te zijn.”

Donderdag uitte minister van Informatie Firdous Ashiq Awan al kritiek op de uitspraak. Ook het leger was het niet eens met de terdoodveroordeling van Musharraf.

Musharraf kwam in 1999 via een staatsgreep aan de macht. Hij regeerde later als president en schortte in 2007 de grondwet op door de noodtoestand uit te roepen. Een speciaal gerechtshof oordeelde deze week dat de voormalige legerleider zich schuldig had gemaakt aan hoogverraad.

De regering lijkt nu de kant te kiezen van het leger. Militairen zouden onthutst zijn door het vonnis. De 76-jarige Musharraf, die voor een medische behandeling in Dubai is, noemt de uitspraak politiek gemotiveerd. Hij gaat in hoger beroep.