Pakistan wil omstreden regio Kashmir volwaardige provincie maken

De Pakistaanse premier Imran Khan wil van de omstreden grensregio Kashmir een volwaardige Pakistaanse provincie maken. India heeft boos gereageerd op de plannen van Khan.

Kashmir wordt geclaimd door India en Pakistan en heeft lange tijd een speciale status gehad. India hief die status vorig jaar op en stelde de regio onder strenge overheidscontrole. Pakistan wil het Pakistaanse deel, Gilgit-Baltistan, nu voorlopig de status van volwaardige provincie geven. Wanneer de statusverandering ingaat, heeft Khan niet bekendgemaakt.

Khan denkt dat het veranderen van de status belangrijk is voor de regio. Volgens de premier is het goed voor het tegengaan van armoede in Gilgit-Baltistan.

India veroordeelt de stap en zegt dat Pakistan het gebied bezet heeft. „Pakistan probeert met deze stap te camoufleren dat het gebied al jaren wordt bezet. Alle mensenrechtenschendingen kunnen hierdoor niet worden verborgen. Pakistan ontzegt de mensen in dit gebied al zeven decennia lang hun vrijheid”, aldus de minister van Binnenlandse Zaken in een verklaring.

India en Pakistan bezetten allebei een deel van Kashmir en beschuldigen het buurland van illegale bezetting. De landen hebben twee oorlogen uitgevochten over het gebied.