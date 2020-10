Pakistan wil ban Facebook op islamofobe berichten

Pakistan wil dat Facebook berichten met anti-islamitische inhoud gaat verbieden. Facebook deed onlangs berichten over het ontkennen van de Holocaust in de ban en de Pakistaanse premier Imran Khan wil dat dat ook gaat gelden voor „islamofobe” content.

Groeiende islamofobie moedigt wereldwijd extremisme en geweld aan, vooral via socialemediaplatforms als Facebook, schrijft Khan in een brief aan Facebook-topman Mark Zuckerberg.

Khan beschuldigde zondag de Franse president Macron van het aanmoedigen van islamofobie. Macron heeft maatregelen genomen om radicaal islamisme harder aan te pakken na de moord op de Franse docent Samuel Paty. De leraar werd onthoofd door een 18-jarige moslimextremist, omdat hij tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed had getoond aan zijn leerlingen.

Voor belediging van de islam of de profeet kan in Pakistan de doodstraf worden opgelegd.