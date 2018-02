Pakistan wil af van Afghaanse vluchtelingen

De Pakistaanse regering heeft bepaald dat vluchtelingen uit Afghanistan nog hooguit zestig dagen in het land mogen blijven, terwijl de verantwoordelijke minister woensdag een periode van vijf maanden had aanbevolen. Het besluit doet de vrees herleven dat Islamabad de uitzetting van honderdduizenden Afghanen voorbereidt.

In Pakistan wonen naar schatting 2,5 miljoen Afghanen die zijn gevlucht voor het geweld in hun eigen land. Sommigen verblijven er al sinds de Sovjet-invasie in 1979. Heel lang kregen ze vrij gemakkelijk verlenging van hun verblijfsvergunning, vaak voor een jaar. Daarin is verandering gekomen door de toenemende spanning tussen beide buurlanden, mede door recente bloedige aanslagen door de Taliban in Afghanistan. Kabul maar ook de VS verwijten Pakistan deze rebellengroepering te steunen.