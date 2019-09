Pakistan waarschuwt voor ‘bloedbad’ in Kashmir

De Pakistaanse premier Imran Khan heeft de internationale gemeenschap gewaarschuwd voor een mogelijk „bloedbad” in de Indiase regio Kashmir als daar niet wordt ingegrepen. „Als dit fout loopt, hoop je op het beste, maar wees voorbereid op het ergste”, zei Khan vrijdag bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Hij wees erop dat beide landen kernmachten zijn. „Als een conventionele oorlog tussen de twee landen begint... kan alles gebeuren. Maar stel dat een land dat zeven keer kleiner is dan zijn buurland, voor de keuze staat: of je geeft je over of je vecht tot de dood voor je vrijheid?”, aldus Khan. Hij voegde eraan toe dat als twee kernmachten tot het laatste toe vechten het gevolgen zal hebben „tot ver over de grenzen”.

De regio Kashmir wordt al jaren betwist. Zowel Pakistan als India claimt het gebied. Tot begin augustus had Kashmir meer autonomie dan andere Indiase regio’s, maar die speciale status is opgeheven. Om rellen te voorkomen, werd direct een avondklok ingesteld en werden telefoon- en internetnetwerken geblokkeerd. Sindsdien zijn duizenden mensen opgepakt in de regio.