Pakistan sluit treinverbinding met India

Pakistan heeft de laatste treinverbinding met India gesloten. Het land treft die maatregelen sinds India de speciale status van deelstaat Jammu en Kashmir heeft afgenomen „Zolang ik de minister van de spoorwegen ben, rijden er geen treinen meer tussen Pakistan en India”, zei minister Sheikh Rasheed.

In zomerhoofdstad Srinagar worden sinds de bekendmaking van het intrekken van de speciale status alle communicatiemiddelen verstoord. Sinds vrijdag is in bepaalde wijken weer sporadisch internet en telefoonverbinding, zegt een BBC-verslaggever in de regio.

In de deelstaat wonen voornamelijk moslims. De Indiase president Narendra Modi heeft aangegeven dat de inwoners de vrijheid krijgen om dit weekend het offerfeest te vieren. Vrijdag mochten inwoners van Srinagar ook al naar de moskee, maar verder geldt nog steeds een samenscholingsverbod.