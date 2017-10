Pakistan redt westers gezin van „terroristen”

De Pakistaanse strijdkrachten zegen een westers gezin te hebben gered uit handen van ‘terroristen’. Het gaat volgens een verklaring om een Canadees, zijn Amerikaanse vrouw en drie kinderen, berichtte de Pakistaanse krant Dawn.

Het gezin viel volgens het leger in 2012 in handen van „terroristen uit Afghanistan”. Het leger noemt de namen van de geredde buitenlanders niet, maar het gaat volgens de krant vermoedelijk om Joshua Boyle, Caitlan Coleman en hun kinderen.

Zij verdwenen in 2012 tijdens een reis door Afghanistan. Coleman was op dat moment zwanger. Het Pakistaanse leger zei in actie te zijn gekomen nadat inlichtingen waren verstrekt door de Amerikanen. Die hadden ontdekt dat de gijzelaars naar Pakistan waren gebracht.