Pakistan neemt controle over bij koranscholen

Om extremistische groeperingen te bestrijden heeft de Pakistaanse overheid de controle overgenomen in een aantal religieuze scholen en ziekenhuizen. In totaal gaat het om 182 Koranscholen en vijf ziekenhuizen die door verboden organisaties gerund zouden worden. Tijdens de actie zijn 121 mensen opgepakt en in „preventieve detentie” gezet, maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend. Verder zijn 184 ambulances in beslag genomen.

Pakistan meldde dinsdag al de arrestatie van 44 vermeende leden van Jaish-e-Mohammed. Deze jihadistische groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de terreuraanslag in het door India gecontroleerde deel van de betwiste regio Kasjmir. Veertig Indiase agenten kwamen door de bomaanslag om het leven. Het geweld deed de spanningen tussen India en Pakistan oplaaien. Volgens de Pakistaanse regering staan de acties tegen militante organisaties echter niet in verband met het conflict met India.