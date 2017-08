Pakistan heeft voorlopig nieuwe premier

Het Pakistaanse parlement heeft dinsdag ex-minister Shadid Khaqan Abbasi (58) tot nieuwe premier gekozen. Khaqan vervangt Nawaz Sharif. Die werd afgelopen week door het hooggerechtshof afgezet, omdat hij inkomsten zou hebben verzwegen. Khaqan is van dezelfde partij als Nawaz, de Pakistaanse Moslim Liga (PML-N).

De val van Nawaz vloeide vooral voort uit publicaties in 2016 van vertrouwelijke stukken van Panamese zakelijke dienstverlener Mossack Fonseca, de ‘Panama Papers’.

De moslimliga heeft de meerderheid in de Pakistaanse Tweede Kamer en Nawaz blijft partijleider. Hij wil dat zijn broer Shahbaz Sharif hem opvolgt. Die is momenteel de eerste minister van de deelstaat Punjab. Hij wordt naar verwachting dit najaar als Pakistaans premier geïnstalleerd. Tot die tijd neemt Khaqan het premierschap waar.

Hij is niet de eerste keus van Nawaz, want die zag zijn dochter Maryam graag als toekomstig premier. Maar het hooggerechtshof sloot haar ook uit van publieke functies. Ze bleek net als andere kinderen van Nawaz met beleggingen ook voor te komen in de Panama Papers.

Pakistan is een kernmacht met meer dan 200 miljoen inwoners