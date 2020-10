‘Pakistan heeft strijd tegen sprinkhanen gewonnen’

De zwermen sprinkhanen die maanden voor grote overlast zorgden in Pakistan zijn volgens de autoriteiten uitgeroeid. Het land kampte dit jaar met de ergste sprinkhanenplaag in een kwart eeuw, waardoor de voedselvoorziening in gevaar kwam. De beesten vraten hele akkers leeg.

In februari werd de noodtoestand uitgeroepen wegens de plaag, in augustus namen de aantallen al af. Deze week werden ook de laatste sprinkhanen uitgeroeid. „Vandaag kunnen we zeggen dat er geen sprinkhaan meer in Pakistan is,” verklaarde het Nationale Sprinkhaan Controlecentrum.

Pakistan zette een uiteenlopend arsenaal in tegen de sprinkhanen. Drones, helikopters, honderden voertuigen en duizenden landarbeiders hielpen mee de beesten uit te roeien. Er werden zelfs Chinese eenden losgelaten om de sprinkhanen op te eten. Ook konden Pakistanen geld verdienen door sprinkhanen te verzamelen voor de productie van kippenvoer.

Door de schade aan de gewassen stegen de voedselprijzen en vreesden hulporganisaties voor een hongersnood. De insectenplaag had ook economische gevolgen in het land met 220 miljoen inwoners. Doordat er 2 miljoen ton minder tarwe werd geproduceerd, werd de prijs van graan hoger.