Pakistan: geen militaire reactie op ‘Kashmir’

De Pakistaanse regering overweegt geen militaire reactie op de jongste rel over Kashmir. Minister Shah Mehmood Qureshi (Buitenlandse Zaken) zegt dat zijn regering kijkt naar „politieke, diplomatieke en juridische” opties.

De buurlanden liggen al tientallen jaren in de clinch over Kashmir. Ze hebben ook twee oorlogen uitgevochten over dat grensgebied. Dat zou dit keer niet aan de orde zijn. „Pakistan kijkt niet naar de militaire optie”, aldus de minister op een persconferentie.

Pakistan heeft woedend gereageerd op het intrekken van de autonome status van het Indiase deel van Kashmir. Islamabad nam een reeks tegenmaatregelen en wijst onder meer de Indiase ambassadeur uit. India noemt de aanpassing van de status van Kashmir een „interne aangelegenheid”.