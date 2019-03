Pakistan draagt Indiase gevechtsvlieger over

De Indiase luchtmachtpiloot die woensdag boven de Pakistaanse regio Kasjmir werd neergehaald, Abhinandan Varthaman, is vrijdag aan de grenspost Wagah overgedragen aan de Indiase autoriteiten.

De Indiase premier Narendra Modi heeft de luchtmachtofficier geprezen en zei volgens plaatselijke media dat alle mensen in India trots op hem zijn. Modi zei ook dat hij „boog voor elke Indiër, want iedereen steunt de strijdkrachten.” De piloot werd woensdag neergeschoten tijdens een luchtgevecht met Pakistaanse F-16’s. Die wilden een vergeldingsaanval uitvoeren, nadat Indiase vliegtuigen dinsdag een kamp van extremisten in Pakistaans gebied hadden bestookt. Er werden in totaal drie toestellen neergehaald: twee van India en één van Pakistan.

Of de vrijlating van de officier bijdraagt aan ontspanning is vooralsnog onduidelijk. Op het internet gooien aan beide kanten veel mensen olie op het vuur. De Pakistaanse premier Imran Khan heeft vergeefs geprobeerd zijn Indiase collega Modi aan de telefoon te krijgen.

Ceremonie

De grensovergang van Wagah is de enige over land tussen beide rivalen. Het is elke dag een drukbezochte plek, want in kleurige uniformen gestoken militairen van beide zijden voeren er bij zonsondergang en bij het strijken van de vlaggen een imposante ceremonie op die veel kijkers trekt.

Het vliegverkeer van en naar Pakistan wordt wel weer stap voor stap heropend. Het werd gesloten na de luchtgevechten boven Kasjmir. Pakistaanse internetmedia meldden donderdag al dat het luchtruim na twee dagen van spanningen weer open ging, maar de luchtvaartautoriteiten meldden dat het vliegverkeer slechts stapsgewijs wordt hervat.

Nog dicht

Op de luchthavens van de hoofdstad Islamabad, de grootste stad Karachi, Peshawar en Quetta begon dat vrijdag om 14.00 uur onze tijd. Ook wordt het internationale vliegverkeer nog slechts spaarzaam over speciale routes geleid.

Vier vliegvelden in de oostelijke provincie Punjab, de luchthavens van Faisalabad, Lahore, Multan en Sialkot, blijven in ieder geval dicht voor de burgerluchtvaart tot maandagmorgen 09.00 uur, zei een woordvoerder van de Pakistaanse Dienst Burgerluchtvaart (CAA), volgens de nieuwssite Geo TV.