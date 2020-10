Pakistan blokkeert populaire filmpjes-app TikTok

Het strenge moslimland Pakistan heeft de populaire filmpjes-app TikTok geblokkeerd. Volgens de autoriteiten is dat gedaan na klachten over onfatsoenlijke en onzedelijke video’s.

Ook na aandringen van de overheid zou TikTok niets hebben aangepast. Eerder waren TikTok en andere videoplatforms al opgeroepen hun inhoud strenger te controleren. Vorige maand blokkeerden de Pakistaanse autoriteiten meerdere dating-apps, waaronder Grindr en Tinder. Critici klagen over censuur.

In de Verenigde Staten ligt TikTok ook onder vuur, maar om een andere reden. Het Chinese communistische regime zou via de Chinese app allerlei gegevens over Amerikanen verzamelen.