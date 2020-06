Pakistan beschuldigt India van steun aan militante groepen

Pakistan beschuldigt zijn oude aartsvijand India van het steunen van militante groepen in Pakistan. De beschuldiging komt een dag nadat beide kernmachten hadden aangekondigd dat ze de helft van het personeel van de ambassade van de ander gaan uitzetten.

Het is voor het eerst in bijna twintig jaar dat India en Pakistan overgaan tot dergelijke vergaande diplomatieke maatregelen. Ze werden dinsdag afgekondigd na wekenlange beschuldigingen over en weer van spionage en diplomatieke sabotage.

„India heeft terrorisme in Pakistan gestimuleerd door training, financiële en materiële steun te bieden aan terroristische groeperingen”, zei een woordvoerder van het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. India heeft vaak soortgelijke beschuldigingen geuit aan het adres van Pakistan.

Voormalige functionarissen aan zowel Indiase als Pakistaanse zijde voorzien dat de diplomatieke banden in zijn geheel worden doorgesneden als de spanningen verder oplopen. De ruzie tussen Pakistan en India laaide op toen India vorig jaar de autonomie van de betwiste regio Kashmir ophief. De twee regionale grootmachten hebben sinds 1947 drie oorlogen tegen elkaar gevoerd.