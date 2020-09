Pakistaanse rechter wil terugkeer van ex-premier Sharif

De Pakistaanse ex-premier Nawaz Sharif zou voor 10 september naar zijn vaderland moeten terugkeren om voor de hoogste rechter terecht te staan in een corruptiezaak. Het hooggerechtshof in Islamabad liet weten Sharif, die in Londen verblijft, de kans te willen geven persoonlijk te verschijnen voor de volgende hoorzitting. Wegblijven kan volgens de wet tegen hem worden gebruikt.

Sharif kwam, nadat hij was veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar wegens corruptie, in oktober vorig jaar op borgtocht vrij voor een periode van acht weken. Die termijn is allang verstreken, maar in november had de voormalige minister-president van een rechter in Lahore toestemming gekregen voor medische behandeling in het buitenland. De 70-jarige Sharif had onder meer suikerziekte, een hartkwaal en een tekort aan bloedplaatjes.

Sharifs advocaat heeft het hof meegedeeld dat zijn cliënt nog altijd medische zorg nodig heeft en niet in staat is naar Pakistan te reizen. De huidige premier Imran Khan stelde vorige week dat het een grote fout is geweest Sharif toe te staan het land te verlaten voor behandeling.