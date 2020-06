Pakistaanse premier: India achter aanslag op aandelenbeurs

De Pakistaanse premier Imran Khan heeft tegen het parlement gezegd dat hij er niet aan twijfelt dat India achter de aanslag op de aandelenbeurs in Karachi zit. Daarbij kwamen maandag meerdere mensen om het leven. Onder de doden zijn ook de aanvallers.

De aanval was al opgeëist door het Beloetsjistan Bevrijdingsleger, berichtte de Britse omroep BBC. De politie zegt dat de aanvallers beschikten over moderne automatische vuurwapens. India ontkende maandag al dat het betrokken was bij de aanval.

Toch hield Khan in het parlement vol dat de voormalige aartsvijand van Pakistan achter de aanval zit. „Mijn kabinet wist al twee maanden dat er een aanval zat aan te komen. Alle veiligheidsdiensten waren alert”, aldus de populistische premier.

India en Pakistan beschuldigen elkaar geregeld van het steunen van terroristische groeperingen op elkaars grondgebied. Vorige week uitte Pakistan nog zo’n beschuldiging aan het adres van India.