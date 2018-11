Pakistaanse premier: Asia Bibi is veilig

Asia Bibi en haar familie zijn gezond en veilig. Die verzekering heeft de Pakistaanse premier Imran Khan gegeven in een telefoongesprek met Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani.

„We waren het volledig eens over de noodzaak alle religies te respecteren, waar ook ter wereld”, voegt de Italiaan daaraan toe. Het parlement zou deze week in Straatsburg over de kwestie debatteren met EU-buitenlandchef Federica Mogherini, maar dat is vanwege de precaire situatie uitgesteld.

De katholieke Asia Bibi werd onlangs door het Pakistaanse Hooggerechtshof vrijgesproken van godslastering. Eerder kreeg ze daarvoor de doodstraf. In Pakistan wordt dagelijks betoogd door mensen die de dood van de rechter en Bibi eisen. Bibi's advocaat is gevlucht en verblijft in Nederland.

Aan het adres van Nederlandse diplomaten in Pakistan zijn doodsbedreigingen geuit. Den Haag heeft om veiligheidsredenen „een groot aantal” personeelsleden van de ambassade in Islamabad teruggehaald.