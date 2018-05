De Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken is neergeschoten. Een man opende het vuur toen minister Ahsan Iqbal een verkiezingsbijeenkomst bijwoonde in de provincie Punjab, bericht de Pakistaanse krant Dawn. De vermeende schutter is aangehouden.

De minister overleefde de aanslag. De politie meldt dat Iqbal een schotwond opliep aan een schouder. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis.

Over het motief van de dader is nog niets bekend. De opgepakte verdachte wordt verhoord door de politie.