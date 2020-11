Pakistaanse islamisten stoppen met protest tegen Frankrijk

Een islamitische groep heeft dinsdag de blokkade van een toegangsweg naar de hoofdstad van Pakistan beëindigd nadat de regering had beloofd de uitzetting van de Franse ambassadeur te bespreken.

In sommige delen van de moslimwereld braken anti-Franse protesten uit toen de Franse president Emmanuel Macron eind oktober het recht verdedigde om cartoons over de profeet Mohammed te publiceren, ook als die beledigend zijn.

Duizenden activisten van Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), een extreemrechtse groepering, bezetten zondag een belangrijke kruising op een hoofdweg naar de hoofdstad Islamabad, waardoor pendelverkeer naar de stad werd geblokkeerd.

Een radicale geestelijke die het protest leidde, vroeg de regering om de Franse ambassadeur in Pakistan uit te zetten en een officiële boycot van Franse producten af te kondigen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Religieuze Zaken voerde maandagavond gesprekken met protestleiders en verzekerde hen dat het parlement de uitzetting van de Franse ambassadeur zou bespreken.

De regering beloofde ook Franse producten te boycotten, hoewel het niet duidelijk was of import zou worden verboden.

„We zijn uit elkaar gegaan nadat aan alle eisen was voldaan”, zei de woordvoerder van de groep, Qari Zubair.

Macron’s opmerkingen kwamen nadat een schoolleraar was onthoofd door een islamist vanwege het tonen van karikaturen van Mohammed tijdens een les over vrijheid van meningsuiting vorige maand. De karikaturen waren oorspronkelijk gepubliceerd in het satirische tijdschrift Charlie Hebdo.

De Pakistaanse premier Imran Khan had gezegd dat „de stijgende vloed van islamofobie” in Europa en spot met de profeet Mohammed extremisme onder moslimjongeren aanwakkerden.