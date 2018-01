Pakistaanse fatwa tegen zelfmoordaanslagen

In Pakistan hebben meer dan 1800 islamitische geestelijken een fatwa uitgevaardigd, waarin ze zelfmoordaanslagen veroordelen. De Pakistaanse regering heeft dinsdag de tekst ervan bekendgemaakt.

De geestelijken vertegenwoordigen alle islamitische stromingen in Pakistan en het is voor het eerst dat zij zich zo eensgezind uitlaten over het onderwerp. In het juridische document, dat overigens niet bindend is, schrijven ze dat de islam alle vormen van zelfdoding verbiedt, ongeacht de redenen.

In Pakistan zijn de afgelopen jaren zo’n 70.000 mensen omgekomen bij zelfmoordaanslagen van terreurgroepen als al-Qaeda en IS en de regering ziet de fatwa als een belangrijk wapen in de strijd tegen islamitisch extremisme. Volgens president Mamnoon Hussain biedt het advies de basis voor een gematigde, islamitische samenleving.