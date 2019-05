Pakistaanse arts besmette honderden met hiv

De Pakistaanse arts die mensen zou hebben besmet met het hiv-virus, heeft mogelijk honderden slachtoffers gemaakt. Eerder werd gesproken over tientallen besmettingen, maar de autoriteiten denken nu dat vierhonderd mensen, vooral kinderen, het virus hebben gekregen door een vieze injectienaald.

De vraag is of de arts een kwakzalver is of moedwillig mensen heeft besmet met het virus dat aids kan veroorzaken. De ouders van de besmette kinderen vrezen voor hun toekomst, zeker omdat de besmettingen plaatsvonden in een gebied waar de toegang tot goede behandelingen beperkt is.

"Met wie kan ze spelen? En als ze groot is, wie wil dan met haar trouwen?", vraagt de moeder van een 4-jarig meisje dat bevestigd kreeg dat ze hiv draagt.

Volgens de VN-organisatie UNAIDS werken meer dan 600.000 kwakzalvers in Pakistan. Het aantal hiv-besmettingen neemt in hoog tempo toe, in 2017 waren er alleen al 20.000 nieuwe gevallen.