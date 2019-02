Pakistaans luchtruim dicht na spanning India

Pakistan heeft woensdag zijn luchtruim tot nader order gesloten als gevolg van opgelaaide spanningen met buurland India over de omstreden regio Kashmir. De Pakistaanse Dienst Burgerluchtvaart (CAA) heeft volgens nieuwszender Geo TV het hele luchtruim gesloten.

Eerder op woensdag was al sprake van de sluiting van een aantal Pakistaanse vliegvelden. Dat was kort nadat volgens Islamabad twee Indiase gevechtsvliegtuigen boven het Pakistaanse deel van Kashmir waren neergeschoten. India heeft zes luchthavens in het noorden van het land gesloten als gevolg van de incidenten.