Pak slaag voor Deense nationalisten

Deense nationalisten hebben bij verkiezingen woensdag een flinke afstraffing gehad. Nadat de stemmen waren geteld werd duidelijk dat het politieke klimaat in Denemarken was omgeslagen naar een links georiënteerde regering. De Deense Volkspartij werd gehalveerd.

Mette Frederiksen, leider van de sociaaldemocraten, werd uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Haar belofte tot meer welzijn voor burgers door hogere belastingen in te voeren, die deels gericht zijn op de financiële sector, trok veel stemmers haar kant op. Het resultaat suggereert dat kiezers genoeg hebben van de ultra-harde lijn van de Deense Volkspartij. Frederiksen zal de jongste Deense premier ooit zijn en de tweede vrouw die de regering van het land leidt. Wel worden er langdurige vormingsgesprekken verwacht.

Frederiksen valt op in het sociaaldemocratische kamp, omdat zij heeft ingestemd met ietwat hardere regels over buitenlandse arbeidskrachten, maar zonder moslims te stigmatiseren zoals de nationalisten van het land hebben gedaan. De huidige centrum-rechtse premier Rasmussen erkende zijn nederlaag en zei donderdag zijn ontslag bij de Deense koningin in te dienen.