Paaszegen Paus zonder ‘dank voor de bloemen’

De leider van de Rooms-Katholieke Kerk, paus Franciscus, geeft op eerste paasdag in Rome zoals gebruikelijk de zegening urbi et orbi aan alle katholieke gelovigen. Maar verder zal veel anders zijn door de coronapandemie. Zoals een leeg Sint-Pietersplein door alle coronamaatregelen. Normaal zijn tienduizenden belangstellenden aanwezig als de paus spreekt vanaf een balkon van de Sint-Pietersbasiliek.

Ook kan Franciscus Nederland dit jaar niet bedanken „voor de bloemen”. Normaal zorgen Nederlandse bloementelers voor fleurige decoraties, maar zij besloten er dit jaar van af te zien in verband met het virus.

De paus gaf eind maart voor een verlaten Sint-Pietersplein al een buitengewone zegening urbi et orbi om de mensen op te roepen tot meer saamhorigheid in de coronacrisis. Hij sprak over een diepe duisternis die alles verlamt.

Urbi et orbi (voor de stad en de wereld) is de belangrijkste zegen van de katholieke kerk en wordt eigenlijk alleen uitgesproken met Kerstmis, Pasen en na een pauselijke verkiezing.