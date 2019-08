P&O stopt in winterseizoen met cruises Golf

De onder Britse vlag varende cruiseschepen van de onderneming P&O wagen zich komend winterseizoen van oktober tot maart volgend jaar niet meer in de Perzische Golf. Het bedrijf wil klanten en personeel niet in gevaar brengen en ziet in de wateren tussen Iran een het Arabische schiereiland een risico als gevolg van de huidige spanningen in de regio.

P&O Cruises is eigendom van de Amerikaanse Carnival Corporation. P&O (Peninsular and Oriental) is een van oorsprong Britse onderneming. De spanningen in het gebied zijn sterk opgelopen, nadat de VS in mei 2018 een internationaal akkoord met Iran hadden opgezegd en weer sancties uitvaardigden tegen Iran. Begin juli legde de Britse kroonkolonie Gibraltar een Iraanse olietanker aan de ketting. Ongeveer twee weken later deed Iran hetzelfde met een Britse olietanker in de Perzische Golf.