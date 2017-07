Oxford dreigt slordige dakloze met boete

De Engelse gemeente Oxford dreigt daklozen die hun bezittingen even ergens neerleggen met een boete van omgerekend 2800 euro. Gemeente en inwoners ergeren zich aan zwervers die hun schamele spulletjes zo maar even ergens achterlaten, bijvoorbeeld voor de deur van een winkel.

De gemeente heeft de afgelopen tijd op alle onbeheerd achtergelaten spullen van daklozen een papieren aankondiging geplakt. Daarop staat onder meer dat de eigenaar vervolgd kan worden wegens schending van de lokale regels voor sociaal gedrag. Het achterlaten van spullen wordt beschouwd als een daad die de ‘kwaliteit van het bestaan’ ondermijnt. En dat kan worden bestraft met een boete die kan oplopen tot 2500 pond.

Niet iedereen in Oxford staat achter de dreiging. De Groene Partij bijvoorbeeld meent dat deze kwetsbare medemensen meer gebaat zijn met ‘bedachtzame vriendelijkheid’. De gemeente reageert dat zij daklozen best wil helpen, maar dat de andere burgers ondertussen wel gewoon een winkel moet kunnen betreden, zo schrijft The Guardian.