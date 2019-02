Overwinning op IS „binnen enkele dagen”

Door de VS gesteunde strijders verwachten „op zeer korte termijn” het laatste IS-bolwerk in Oost-Syrië onder de voet te lopen. Een commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zegt dat de terreurorganisatie is teruggedrongen tot een kleine buurt in het dorp Baghouz.

De SDF belegert de jihadisten momenteel in een gebied van ongeveer 700 vierkante meter. Daar hebben de extremisten zich verschanst in tunnels, aldus commandant Jia Furat. Hij verwacht dat binnen enkele dagen „officieel het einde van het bestaan van IS” kan worden medegedeeld.

De opmars van SDF-strijders verloopt trager dan gedacht. Dat komt doordat oprukkende troepen meer burgers ontdekken dan waar de militie op had gerekend. Vrouwen en kinderen duiken op uit schuttersputjes en tunnels onder het slagveld. Zij leefden kennelijk onder erbarmelijke omstandigheden in de enclave.

De SDF krijgt luchtsteun van de internationale anti-IS-coalitie. Die bevestigt dat de aanwezigheid van grote aantallen burgers heeft geleid tot vertraging. „We zien nog steeds dat honderden burgers proberen zich in veiligheid te brengen”, zegt kolonel Sean Ryan tegen AFP.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten meldt dat ook IS-strijders zich massaal overgeven. De in Groot-Brittannië gevestigde waarnemingsgroep zegt dat zo’n 240 jihadisten donderdag hun wapens hebben neergelegd. Een dag later zouden zich nog eens 200 strijders zich hebben overgegeven. De SDF heeft die aantallen niet bevestigd.

Er bevinden zich vermoedelijk nog enkele honderden IS-strijders in Baghouz, het laatste bolwerk van de terreurorganisatie. Die was enkele jaren geleden nog de baas in grote gebieden in Irak en Syrië. In dat ‘kalifaat’ woonden miljoenen mensen.