Overvallers schieten politiemensen dood

Gewapende mannen hebben bij een overval zes mensen doodgeschoten in en bij een politiepost in Zuid-Afrika. De slachtoffers zijn vijf politiemensen en een militair. De overvallers gingen ervandoor met een hoeveelheid wapens en een politiewagen.

De overval was in Ngcobo, ongeveer 800 kilometer ten zuiden van Johannesburg. Volgens een woordvoerder van de politie schoten de overvallers wild om zich heen toen ze in de vroege ochtend het bureau binnenstormden. Op hun vlucht schoten zij de militair dood die buiten dienst was en toevallig bij het bureau was.

Het is niet duidelijk om hoeveel overvallers het ging.