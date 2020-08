Overtreden avondklok Antwerpen niet bestraft wegens hitte

Mensen die in de provincie Antwerpen buiten zijn tussen 23.30 en 06.00 uur worden vanwege de aankomende hittegolf tijdelijk niet bestraft. Omdat code rood is afgekondigd wordt de avondklok voorlopig niet gehandhaafd. Om de hoge temperaturen draaglijk te maken zal op straat geen proces-verbaal worden opgemaakt, maakte gouverneur Cathy Berx vrijdag bekend.

Het is niet de bedoeling feestjes op straat te organiseren, maakte zij duidelijk. Het samenscholingsverbod voor meer dan tien mensen blijft van kracht en wordt wél gehandhaafd. Ook de mondkapjesplicht wordt niet versoepeld, maar bij de handhaving wordt rekening gehouden met de omstandigheden. Het is niet zo dat het besmettingsrisico kleiner wordt door de warmte, aldus Berx.

De avondklok werd vorige week donderdag van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er werden sindsdien ruim tachtig bekeuringen uitgedeeld aan overtreders.

De toename van het aantal besmettingen in de provincie is inmiddels afgevlakt, maar de gouverneur waarschuwde inwoners drukte te blijven mijden. „Het is nu echt niet het moment de inspanningen teniet te doen.”

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België voorspelt dat de temperatuur zeker tot woensdag boven de 30 graden uitkomt.