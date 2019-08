Overstromingen veroorzaken schade in Istanbul

Zware regenbuien hebben zaterdag grote schade aangericht in de Turkse stad Istanbul. Door de sterke regenval liepen meerdere buurten onder water, waaronder de bekende Grand Bazaar. Eén persoon kwam om het leven, zeiden overheidsfunctionarissen.

De regen begon vroeg op de dag in verschillende delen van Istanbul en nam toe rond het middaguur. Beelden van delen van de Grote Bazaar toonden winkeliers, die tot hun enkels in het water stonden, het water uit hun winkels en de hallen vegend.

Een dakloze man werd dood aangetroffen in het Unkapani-gebied aan de Europese kant van de stad, zei een woordvoerder van de gemeente Istanbul.

Verschillende wegen door Istanbul, waaronder delen van de weg aan de oevers van het Bakirkoy-district en een deel van een van de belangrijkste snelwegen van de stad, waren ook onder water gelopen.

Verder was een onderdoorgang in de wijk Eminonu overstroomd waar verschillende winkels zijn gevestigd. Beelden op Turkse media toonden honderden boeken en goederen die in het water dreven.