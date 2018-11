Overstromingen na noodweer in Sydney

In de Australische stad Sydney heeft aanhoudend noodweer gezorgd voor overstromingen. In de ochtend viel even veel neerslag als normaal in de hele maand. Tientallen vluchten zijn geannuleerd. De politie heeft automobilisten opgeroepen niet de weg op te gaan. Door de regen en overstromingen ontaardde de ochtendspits in chaos.

Ruim 8000 mensen zaten tijdelijk zonder stroom. Een persoon kwam om bij een auto-ongeluk tijdens de storm en twee politieagenten raakten ernstig gewond toen een boom op hen viel terwijl zij een automobilist aan het helpen waren.

Voor de landbouw was de regen welkom. Het was de laatste maanden erg droog in de regio. In het noordelijker gelegen Queensland is het nog steeds droog en heet. Daar bestrijdt de brandweer nog steeds bosbranden.