Overstromingen in Duitsland na regen en sneeuw

Na de regen en sneeuwval van de afgelopen dagen zijn meerdere rivieren en beken in het zuiden van Duitsland buiten hun oevers getreden. In het midden en noorden van de deelstaat Beieren zijn stukken landbouwgrond ondergelopen. Verder hebben de autoriteiten gewaarschuwd voor het risico op overstromingen in de gemeente Kulmbach in het zuiden van Beieren.

Ook de inwoners van de deelstaat Baden-Württemberg moeten rekening houden met overstromingen. De autoriteiten meldden maandagmorgen dat het peil in een aantal waterlopen snel stijgt. De Neckar, een zijrivier van de Rijn, zou onder meer bij de stad Heidelberg buiten de oevers kunnen treden.