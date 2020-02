Overstromingen door hevige regen in Duitsland

Hevige regenval heeft in het zuiden en zuidwesten van Duitsland overstromingen veroorzaakt. Diverse rivieren zijn buiten hun oevers getreden, zoals de Moezel, Saar, Neckar en de Donau.

Zo liep in de stad Saarbrücken een belangrijke weg langs de Saar onder en stroomde het water van een beek de dorpskern in van Aach bij de stad Trier. Langs de Moezel kwamen zeker honderd gebouwen onder water te staan, aldus de politie in Bernkastel-Kues. „Maar de bewoners zijn er op ingesteld”. Honderden brandweerlieden en andere hulpverleners waren in touw om straten af te zetten, auto’s weg te slepen en gebouwen tegen het water te beschermen.

Oorzaak van de hoge waterstand in de Moezel is vooral zware regen in de Franse Vogezen, waar de rivier ontspringt. Verwacht wordt dat het water na dinsdag weer zal zakken.