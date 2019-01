Overlopers in Zuid-Korea ongerust na hack

Noord-Koreanen die naar buurland Zuid-Korea zijn gevlucht, hebben bezorgd gereageerd op de hack van een databank met hun persoonlijke informatie. Tientallen gedupeerden hebben zich gemeld bij de overheid, bericht persbureau Yonhap.

Nog onbekende hackers kregen eerder toegang tot onder meer namen, adressen en geboortedata van bijna duizend overlopers. Dat gebeurde nadat een computer was besmet met malware bij een centrum dat gevluchte Noord-Koreanen ondersteunt. In Zuid-Korea bevinden zich in totaal ongeveer 30.000 Noord-Koreaanse vluchtelingen.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten maakten afgelopen vrijdag melding van het lek. Sindsdien zijn ongeveer dertig klachten binnengekomen van getroffen vluchtelingen. Zij vroegen in sommige gevallen of hun persoonlijke gegevens uit systemen kunnen worden gehaald. Anderen vreesden voor het lot van familieleden die zich nog in Noord-Korea bevinden.