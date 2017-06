Overlevenden torenbrand krijgen appartementen

Overlevenden van de dodelijke woontorenbrand in Londen krijgen nieuwe woningen toegewezen. De regering maakte woensdag volgen de BBC bekend 68 appartementen te hebben aangekocht in een complex met luxewoningen.

Volgens de Britse omroep kosten de goedkoopste koopwoningen in het complex 1,5 miljoen pond (circa 1,7 miljoen euro). Het gebouw in Kensington beschikt volgens de website van de ontwikkelaar onder meer over een privébioscoop, al is onduidelijk of de nieuwe bewoners gebruik kunnen maken van alle faciliteiten.

De „nieuwe sociale huisvesting” voor overlevenden van de brand wordt volgens de autoriteiten eind juli opgeleverd. De regering benadrukte dat extra geld is uitgetrokken om de appartementen sneller geschikt te maken voor bewoning.

De autoriteiten kregen na de brand in de woontoren een storm aan kritiek over zich heen. Zo zou jarenlang niets zijn gedaan met klachten van bewoners over de gebrekkige brandveiligheid in het gebouw, waar deze maand zeker 79 mensen om het leven kwamen.