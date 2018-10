Overlevende zit diep onder puin Sulawesi

Een Frans reddingsteam heeft met behulp van hightech scanners een vermoedelijk nog levend slachtoffer gevonden diep onder het puin van een ingestort hotel in Palu. De stad in het noorden van het Indonesische eiland Sulawesi werd bijna een week geleden getroffen door een krachtige aardbeving en een tsunami.

Philip Besson, lid van de organisatie ’Pompiers de l’urgence’, vertelde donderdag dat in de puinhoop van hotel Mercure nog een teken van leven is ontdekt. Hij kon niet zeggen of de gedetecteerde persoon bij kennis is. Het is nog niet gelukt het slachtoffer te bereiken. De hulpverleners hadden slechts een handboor tot hun beschikking en moesten hun werkzaamheden staken toen het donker werd. Vrijdagmorgen vroeg wordt de reddingspoging met zwaar materiaal voortgezet.

De natuurramp op Sulawesi heeft aan ten minste 1400 mensen het leven gekost.