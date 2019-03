Overlevende bloedbad Parkland pleegt zelfmoord

Een Amerikaanse studente die vorig jaar het bloedbad overleefde op een middelbare school in Parkland heeft zichzelf van het leven beroofd. Volgens lokale media leed ze aan het overlevendensyndroom, een vorm van posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Sydney Aiello zat in haar laatste jaar toen vorig jaar februari de 19-jarige Nikolas Cruz het vuur opende op de school en zeventien mensen doodschoot. Onder de slachtoffers waren de twee beste vrienden van Aiello. Haar ouders vertelden aan CBS4 dat ze behandeld werd aan PTSS en dat ze leed aan het overlevendensyndroom, ook wel concentratiekampsyndroom genoemd.

Aiello (19) voelde zich schuldig omdat zij het bloedbad wel had overleefd. Ze nam na de schietpartij deel aan de massale protesten tegen het vuurwapengeweld in de VS die de scholieren van de school in Parkland organiseerden. Haar moeder zei dat toen ze ging studeren een lastige tijd doormaakte omdat ze bang was geworden voor klaslokalen.