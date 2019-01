„Overleg VS en Noord-Korea in Stockholm”

Topdiplomaten van de Verenigde Staten en Noord-Korea voeren op dit moment overleg in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Diplomatieke bronnen meldden dat de Noord-Koreaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Choe Son-hui, en de Amerikaanse gezant voor Noord-Korea, Stephen Biegun, deel uitmaken van de delegaties van de twee landen.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beloofde tijdens zijn historische ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in juni vorig jaar in Singapore te werken aan denuclearisatie, maar de twee partijen hebben sindsdien weinig vooruitgang geboekt. Een nieuwe ontmoeting op hoog niveau werd in november abrupt afgelast.

Volgens waarnemers proberen beide landen het overleg nu vlot te trekken. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldde vrijdag dat de hoge Noord-Koreaanse regeringsmedewerker Kim Yong-chol donderdag naar Washington is gevlogen. Hij zou daar mogelijk een ontmoeting hebben met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.