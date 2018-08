Overleg Turkije en VS over predikant

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton heeft maandag met de Turkse ambassadeur in de VS gesproken over de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. Het Witte Huis zei dat dit overleg plaats had op verzoek van de Turkse ambassadeur Serdar Kilic.

Over de uitkomst van het overleg liet het Witte Huis zich niet uit. Turkije houdt Brunson in hechtenis. Ankara verdenkt hem van terroristische activiteiten, maar volgens de VS is daar geen bewijs voor.

De zaak doet de relatie tussen Ankara en Washington geen goed. Mede door die onderlinge spanningen kampt Turkije met een fikse inflatie en is de koers van de lira sterk gedaald.