Overleg techbedrijven en FBI over verkiezingen

Amerikaanse veiligheidsdiensten en verschillende grote techbedrijven hebben woensdagavond (lokale tijd) overleg gevoerd over het tegengaan van buitenlandse beïnvloeding tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Dat zegt Facebook in een verklaring.

Vertegenwoordigers van onder meer Facebook, Microsoft, Twitter en Google spraken in het hoofdkwartier van Facebook met medewerkers van de FBI en Homeland Security. De bedrijven hebben met de veiligheidsdiensten een strategie ontwikkeld om zwakke punten in de beveiliging af te dekken. Zo moet worden voorkomen dat buitenlandse mogendheden de verkiezingen beïnvloeden via sociale media. Dat is in 2016 wel gebeurd.

Rusland plaatste rond de presidentsverkiezingen in 2016 veel berichten op onder meer Twitter en Facebook over de verkiezingen. Het ging dan vaak om nepnieuws of politieke advertenties die mogelijk onwaarheden bevatten.