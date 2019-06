Overleg Mexico en VS zonder resultaat

Gesprekken tussen een Mexicaanse afvaardiging en het Witte Huis over immigratie en handel woensdag zijn op niets uitgelopen. De Amerikaanse president Donald Trump twitterde dat er weliswaar vooruitgang was geboekt, maar niet genoeg om een deal te sluiten.

„De gesprekken met Mexico zullen donderdag worden hervat, met dien verstande dat als er geen overeenstemming wordt bereikt, maandag 5 procent importheffing zal ingaan met maandelijkse verhogingen volgens planning”, voegde de president eraan toe.

Mexico wilde met de bijeenkomst in Washington de Amerikaanse regering ervan overtuigen af te zien van 5 procent importheffing op Mexicaanse goederen. Met die heffing wil Trump de Mexicaanse regering dwingen de grote stroom migranten en drugstransporten naar de Verenigde Staten te stoppen.

Vanuit Mexico komen jaarlijks honderdduizenden immigranten vanuit diverse landen in Zuid-Amerika bij de grens met de Verenigde Staten aan. Een deel van hen komt in de reguliere asielprocedure terecht, maar een aanzienlijk deel verdwijnt in de illegaliteit.

De Amerikaanse president is de ongebreidelde toestroom van immigranten vanuit Mexico al jaren een doorn in het oog. Trump probeert op diverse manieren de Amerikaanse grenzen te beschermen, onder andere door het uitbreiden van een omstreden grensafscheiding tussen Mexico en de Verenigde Staten. In eigen land leidde de financiering van dit project tot een heftig politiek debat en zelfs tot een tijdelijke sluiting van de federale overheid.

Eerder probeerde Trump Mexico voor een deel van de kosten van deze grensafscheiding op te laten draaien, maar de Mexicaanse regering weigert dat. De Amerikaanse president probeert nu door middel van een importheffing de zuiderburen onder druk te zetten.