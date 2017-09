Overleg met Iran in New York over kernverdrag

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohamed Jawad Sharif zal volgende week in New York besprekingen voeren over de toekomst van het nucleaire verdrag van Wenen uit 2015. Dat verdrag tussen Iran enerzijds en de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland aan de andere kant moest de bezorgdheid van de internationale gemeenschap over een Iraanse kernbom wegnemen.

De gesprekken met de ministers van Buitenlandse Zaken van de vijf VN-landen met vetorecht, Duitsland en EU-buitenlandchef Federica Mogherini staan voor woensdag gepland in de marge van de Algemene Vergadering van de VN, meldde het Iraanse persbureau ISNA zaterdag. Het is Sharifs eerste ontmoeting met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

Achtergrond voor de gesprekken zijn de kritiek van de Amerikaanse regering op de overeenkomst, evenals inspanningen om de deal aan te scherpen.