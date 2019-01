Overlast door sneeuw in Oostenrijk en Duitsland

In Oostenrijk en Duitsland zorgt de metershoge sneeuw nog steeds voor veel problemen. Wegen zijn onbegaanbaar of dicht door de gladheid of zijn uit voorzorg vanwege lawinegevaar gesloten. Steeds meer skigebieden sluiten omdat de veiligheid van de skiërs niet meer kan worden gegarandeerd.

Tot vrijdagochtend is in delen van Oostenrijk code rood van kracht. De kans is groot dat de waarschuwing in het weekend wordt verlengd. In Duitsland is dinsdag het skigebied Brauneck gesloten, in het Oostenrijkse Präbichl werden 110 mensen geëvacueerd, onder hen zo’n vijftig Hongaarse scholieren. In diezelfde regio, Steiermark, wordt nu crisisoverleg gevoerd over de sneeuw. Twee mensen moesten daar per helikopter uit een ingesneeuwde berghut worden gehaald.

Zondag gaat het wederom flink sneeuwen en voorspellen weerdiensten opnieuw problemen.