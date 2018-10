Overlast door brandende vuilstort Suriname

Een hardnekkige brand op een vuilstortplaats in Suriname zorgt al negen dagen voor grote overlast voor omwonenden. De zware rook en de stank van verbrand plastic zijn zo erg dat de scholen in de omgeving al enkele dagen gesloten zijn.

De stortplaats ligt op ongeveer 12 kilometer van het centrum van hoofdstad Paramaribo. Door de harde wind zijn de rook en stank soms ook daar te zien of te ruiken. De brandweer zegt de brand onder controle te hebben, maar omdat die nog smeult blijft er veel rookontwikkeling.

Omwonenden hielden zondagmiddag een korte protestbijeenkomst. Ze strijden al jaren voor sluiting van de stortplaats. Volgens hen zijn er in Suriname genoeg plaatsen waar vuil gestort kan worden zonder dat mensen er last van hebben. Ook vinden ze dat de overheid te laat met het juiste materieel is gekomen om de brand onder controle te krijgen.