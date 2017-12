Overlast door brand bij station Berlijn

Zware rookontwikkeling heeft zondag voor overlast gezorgd op een treinstation in Berlijn. De hulpdiensten haalden zeker vijftien mensen van een perron dat onder de rook stond. Eén persoon raakte gewond, meldde de brandweer.

Een woordvoerder van de politie zei tegen de Berliner Morgenpost dat brand was uitgebroken op een bouwplaats in de omgeving van station Berlin Zoologischer Garten. De krant bericht dat grote ventilatoren zijn ingezet om het station weer rookvrij te maken.

Een woordvoerster van Deutsche Bahn liet weten dat het gebouw moest worden ontruimd. De politie meldde later dat het treinverkeer gedeeltelijk kan worden hervat. Op videobeelden is te zien dat een grote rookwolk bij het station hangt. In het complex bevinden zich onder meer eettentjes en winkels.