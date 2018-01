Overheidsgeheimen Australië op straat

De Australische regering is ernstig in verlegenheid gebracht door een blunder met geheime documenten. Die zogenoemde ‘Cabinet Files’ zaten volgens omroep ABC in archiefkasten in een winkel waar oude overheidsmeubels worden verkocht.

Het gaat om duizenden pagina’s met gevoelige informatie over meerdere regeringen. Zo bleek de nationale veiligheidscommissie NSC onder premier John Howard te hebben overwogen het recht om te zwijgen van verdachten aan banden te leggen. Een commissie met toenmalig premier Tony Abbott dacht volgens ABC aan het beperken van het recht op een uitkering van mensen onder de dertig jaar.

De archiefkasten met de documenten zijn volgens ABC voor een bescheiden bedrag verkocht, onder meer omdat de sleutels kwijt waren. De inhoud kwam pas aan het licht toen de sloten met een boormachine werden geforceerd. De regering heeft volgens Australische media een onderzoek aangekondigd.