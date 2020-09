Overheid VS onderzoekt vermeende baarmoederverwijdering migranten

De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid stelt een onderzoek in naar aanleiding van de getuigenis van een klokkenluidster, die stelt dat bij veel vrouwen in een gevangenis voor illegale migranten ten onrechte de baarmoeder is verwijderd.

De beschuldigingen werden geuit door Dawn Wooten, een voormalige verpleegster in het detentiecentrum in Irwin County (Georgia). Zij stelt dat vrouwelijke gevangenen die klaagden over heftige menstruatiepijn of om anticonceptie vroegen, naar gynaecologen buiten de gevangenis werden gestuurd en dat velen van hen buiten hun weten om een hysterectomie kregen, ofwel een baarmoederverwijdering. „Veel van hen zeiden dat zij niet begrepen wat er met ze gedaan werd. Niemand heeft het hen uitgelegd”, aldus Wooten.

Mensenrechtenorganisaties Project South en Government Accountabillity Project dienden maandag naar aanleiding van Wootens getuigenis een klacht in. Prominente Democraten zoals voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en senaatsfractieleider Chuck Schumer spraken schande van de vermeende praktijken in de illegalengevangenis.

De Amerikaanse immigratiedienst ICE, die onder het ministerie van Binnenlandse Veiligheid valt, ontkent de beschuldigingen. „Een medische handeling zoals een hysterectomie zal nooit worden uitgevoerd tegen de wil van een gevangene”, aldus ICE. LaSalle Corrections, de particuliere uitbater van de gevangenis, zegt in een verklaring de beschuldigingen „sterk te weerleggen”.

Advocaten van gevangenen in het desbetreffende detentiecentrum stellen dat meerdere vrouwen hebben geklaagd over de gynaecologische behandelingen die zijn uitgevoerd door een zorgaanbieder van buiten de gevangenis.