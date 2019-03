Overgave van honderden in laatste IS-bolwerk

Honderden strijders van Islamitische Staat (IS) en hun vrouwen en kinderen hebben donderdag het laatste IS-bolwerk Baghouz in Syrië verlaten. Ze hebben zich overgegeven aan door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).

Een woordvoerder van de SDF zei dat 1300 jihadisten en gezinsleden Baghouz hebben verlaten, maar andere bronnen hebben dat aantal niet bevestigd.

SDF-strijders zeiden dat onder de militanten die zich overgaven een aantal buitenlanders was. Volgens Amerikaanse militairen zitten er geen kopstukken van IS in Baghouz. De door Koerden geleide SDF meldden dat sinds afgelopen weekend in gevechten ruim honderd jihadisten zijn gedood.