Overgangsregering Oostenrijk is rond

De nieuwe Oostenrijkse kanselier Brigitte Bierlein heeft haar overgangsregering rond. Het tijdelijke kabinet, dat zal regeren tot de verkiezingen in september, telt minder ministers dan de gevallen regeringsploeg van haar voorganger Sebastian Kurz.

Met president Alexander Van der Bellen had Bierlein afgesproken dat haar kabinet vooral bestaat uit ambtenaren en juristen. Zo wordt een voormalig rechtbankpresident, Clemens Jabloner, vicekanselier en minister van justitie. Van der Bellen zal de nieuwe regering maandagmorgen officieel benoemen.

De regering van Kurz trad maandag af nadat het parlement een motie van wantrouwen tegen hem had aangenomen. Het vormde de climax van een regeringscrisis die was ontstaan door het opduiken van een video uit 2017. Daarin was te zien hoe de latere vicekanselier Heinz-Christian Strache met een vrouw die een Russische investeerder zou zijn, praat over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne. Kurz, leider van de ÖVP, verbrak daarop de samenwerking met coalitiepartner FPÖ. Die trok alle ministers terug en hielp vervolgens een motie van wantrouwen tegen Kurz aan een meerderheid.